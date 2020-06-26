​Число жертв коронавируса в Италии приближается к 35 тыс.

В Италии за сутки от коронавируса умерли 30 человек, что увеличивает общее число жертв до 34 708.

Как передает Report со ссылкой на минздрав страны, в Италии с начала эпидемии заразились почти 240 тысяч, выздоровели 187 тысяч человек.

Днем раньше скончались 34 пациента. Самый большой показатель зафиксировали в конце марта, когда погибли 969 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.