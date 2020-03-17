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Число жертв коронавируса в Италии превысило 2,5 тыс. человек

Число жертв коронавируса в Италии превысило 2,5 тыс. человек

В Италии за сутки от вызванного коронавирусом заболевания умерли почти 350 человек

Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 345.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, всего с начала вспышки умерли более 2,5 тыс. человек, заявил 17 марта глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

Число вылечившихся достигло почти 3 тыс. "Из общего числа инфицированных в стране, которое на данный момент составляет 26 062, 2 060 находятся в отделениях интенсивной терапии", - уточнил он.

Как следует из данных области Ломбардия, где число летальных исходов составило 120, растет число скончавшихся в других регионах Италии.

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