​Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд

Число жертв коронавируса в Италии за сутки побило новый рекорд - скончались 627 человек, также резко выросло число выздоровевших.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

Накануне число жертв коронавируса в Италии достигло 3,4 тысячи – так страна обогнала Китай по этому показателю.

"За сегодня мы зарегистрировали выздоровления 689 человек, их число достигло 5 129" , - сказал Боррелли на вечернем брифинге.

На настоящий момент коронавирусом инфицированы почти 38 тысяч итальянцев, за сутки этот показатель вырос на 4 670 случаев. В четверг зараженных стало больше на 4,5 тысячи человек, а ранее максимальный рост составлял 3 тысячи случаев в сутки.

"К сожалению, мы насчитали 627 смертельных исходов. Хочу напомнить, что они скончались с коронавирусом, а не из-за него", - отметил Боррелли.

Таким образом, число жертв COVID-19 в Италии достигло 4 032. Накануне было зарегистрировано 427 летальных исходов, а прежний рекордный показатель был обнародован в среду - 475 случаев.

По словам Боррелли, общее число случаев заражения, включая скончавшихся и выздоровевших, превысило 47 тысяч. Накануне этот же показатель составлял 41 тысячу человек.