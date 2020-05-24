Число жертв коронавируса в Испании превысило 28,6 тыс.

За минувшие сутки от новой коронавирусной инфекции в Испании умерли 48 человек.

Как передает Report, об этом сообщает El Mundo со ссылкой на минздрав страны.

Таким образом, общее число жертв COVID-19 в Испании достигло 28 678.

При этом за последние 24 часа было выявлено 361 случай коронавируса. Всего инфекция в стране была подтверждена у 235 290 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.