Число жертв коронавируса в Испании превысило 28,6 тыс.

За минувшие сутки от новой коронавирусной инфекции в Испании умерли 48 человек.
Как передает Report, об этом сообщает El Mundo со ссылкой на минздрав страны.
Таким образом, общее число жертв COVID-19 в Испании достигло 28 678.
При этом за последние 24 часа было выявлено 361 случай коронавируса. Всего инфекция в стране была подтверждена у 235 290 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.