Число жертв коронавируса в Германии достигло 5,5 тысячи человек

Число жертв коронавируса нового типа в Германии за сутки увеличилось на 179 и достигло 5,5 тысячи. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, это следует из данных института Роберта Коха.

По информации медиков, количество случаев заражения COVID-19 в стране возросло на 2 055 и достигло 152 тысяч 438. Специалисты сообщают также, что за все время от коронавируса вылечились примерно 109,8 тысячи человек, прирост составил около 3 тысяч выздоровевших за день.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Баварии (40 547), Северном Рейне-Вестфалии (31 465) и Баден-Вюртемберге (30 169). В Берлине зафиксировано 5 525 случаев заражения COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.