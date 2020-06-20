​Число жертв коронавируса в Британии составило 42 589 человек

В Великобритании за прошедшие сутки от COVID-19 скончались 128 пациентов, тем самым с начала пандемии от осложнений, вызванных этой болезнью, умерли 42 589 человек.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом 20 июня сообщается в докладе министерства здравоохранения страны.

Отмечается, что за минувшие сутки в стране подтверждено 1 295 новых случаев заражения коронавирусной инфекции, общее число зарегистрированных случаев в стране составило 303 110.

Кроме этого, в докладе подчеркивается, что коэффициент распространения коронавируса в Британии держится на уровне 0,7―0,9. Однако наблюдается незначительный рост числа заражённых инфекцией в Лондоне.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире зарегистрировано 8 385 440 случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались 450 686 человек. За сутки было выявлено 142 451 фактов инфицирования, от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 5 151 человек