Число жертв коронавируса продолжает расти

Число жертв нового коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 479, число зараженных достигло 16,6 тысячи.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает сообщает региональный комитет здравоохранения.

Власти выявили за 4 февраля 3156 новых случая заражения, поясняется в сообщении. При этом 1967 новых случаев зафиксировали в столице провинции - городе Ухань, эпицентре распространения заболевания.

По информации портала "Ванъи", число инфицированных пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 23,6 тыс. человек, погиб 491 житель