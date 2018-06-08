Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 109 человек

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Число погибших в результате начавшегося 3 июня извержения вулкана Фуэго в Гватемале увеличилось до 109.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на представителей властей республики.

Ранее сообщалось о 99 погибших.

Последствия самого мощного за последние годы извержения Фуэго затронули более 1,7 млн человек. В связи с гибелью людей в Гватемале был объявлен трехдневный траур.

Фуэго, высота которого составляет 3,7 км, входит в число самых активных вулканов на территории страны. Вулкан расположен в 40 км к юго-западу от гватемальской столицы.