О нас

Число жертв из-за наводнений на Филиппинах достигло 27 человек

Число жертв из-за наводнений на Филиппинах достигло 27 человек Число погибших на Филиппинах в результате наводнений возросло до 27 человек.
Другие страны
15 января 2023 г. 09:18
Число жертв из-за наводнений на Филиппинах достигло 27 человек

Число погибших на Филиппинах в результате наводнений возросло до 27 человек.

Как передает Report, об этом сообщается в отчете национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий.

По данным ведомства, 11 человек получили травмы и еще трое числятся пропавшим без вести.

Согласно отчету, затопление коснулось свыше 614,1 тыс. филиппинцев в 13 регионах страны. Кроме того, еще 112,5 тыс. жителей пришлось эвакуировать.

В сводке говорится, что потоп повредил 215 дорог, 54 моста и 24 морских портов.

В 532 городах временно закрыты учебные заведения и заводы. В 31 городе ввели режим бедствия.

Общий ущерб, нанесенный инфраструктуре, оценивается в $3,12 млн.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Filippində daşqın qurbanlarının sayı 27 nəfərə çatıb

Самое важное

Закир Гасанов провел совещание и дал конкретные поручения по предотвращению провокаций
Закир Гасанов провел совещание и дал конкретные поручения по предотвращению провокаций
14 января 2023 г. 12:26
Воспоминания журналиста из президентского пула: Главы государств испытывали огромную симпатию к великому лидеру
Воспоминания журналиста из президентского пула: Главы государств испытывали огромную симпатию к великому лидеру
13 января 2023 г. 23:12
Международный суд проведет слушания по иску Азербайджана
Международный суд проведет слушания по иску Азербайджана
13 января 2023 г. 23:04
Повышены стипендии докторантам, магистрам и студентам - СПИСОК  
Повышены стипендии докторантам, магистрам и студентам - СПИСОК  
13 января 2023 г. 21:28
Ильхам Алиев: Утверждения Армении о том, что дорога якобы заблокирована, являются ложью
Ильхам Алиев: Утверждения Армении о том, что дорога якобы заблокирована, являются ложью
13 января 2023 г. 21:13
Глава МИД Израиля пригласил азербайджанского коллегу на открытие посольства в Тель-Авиве
Глава МИД Израиля пригласил азербайджанского коллегу на открытие посольства в Тель-Авиве
13 января 2023 г. 16:58
Министерство: Увеличение соцвыплат охватит в общей сложности 660 тыс. человек
Министерство: Увеличение соцвыплат охватит в общей сложности 660 тыс. человек
13 января 2023 г. 14:26
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
12 января 2023 г. 22:19
Община Западного Азербайджана выдвинула ряд требований правительству Армении
Община Западного Азербайджана выдвинула ряд требований правительству Армении
12 января 2023 г. 10:41
Президент высоко оценил вклад Италии в расширение связей Азербайджана с НАТО и ЕС
Президент высоко оценил вклад Италии в расширение связей Азербайджана с НАТО и ЕС
12 января 2023 г. 00:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi