Число жертв из-за наводнений на Филиппинах достигло 27 человек

Число погибших на Филиппинах в результате наводнений возросло до 27 человек.
Как передает Report, об этом сообщается в отчете национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий.
По данным ведомства, 11 человек получили травмы и еще трое числятся пропавшим без вести.
Согласно отчету, затопление коснулось свыше 614,1 тыс. филиппинцев в 13 регионах страны. Кроме того, еще 112,5 тыс. жителей пришлось эвакуировать.
В сводке говорится, что потоп повредил 215 дорог, 54 моста и 24 морских портов.
В 532 городах временно закрыты учебные заведения и заводы. В 31 городе ввели режим бедствия.
Общий ущерб, нанесенный инфраструктуре, оценивается в $3,12 млн.