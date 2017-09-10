Число жертв "Ирмы" возросло до 25 человек

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Количество людей, умерших в результате урагана "Ирма", возросло до 25.

Как передает Report, об этом сoобщает "The New York Times".

"В результате урагана меньшей мере 25 человек погибли в районе Карибского региона", - говорится в сообщении.

По оценке Красного Креста, от "Ирмы" уже пострадали 1,2 миллиона человек и это количество может резко возрасти до 26 млн.

Из-за приближения "Ирмы" в Соединенные Штаты, третья по величине электроэнергетическая компания в стране Florida Power & Light заявила в четверг о закрытии двух атомных электростанций.

Также, в связи с приближением мощного урагана, в штатах Южная Каролина и Джорджия было объявлено "чрезвычайное положение".