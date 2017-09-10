 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Число жертв "Ирмы" возросло до 25 человек

    Уже пострадали 1,2 миллиона человек

    Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Количество людей, умерших в результате урагана "Ирма", возросло до 25.

    Как передает Report, об этом сoобщает "The New York Times".

    "В результате урагана меньшей мере 25 человек погибли в районе Карибского региона", - говорится в сообщении.

    По оценке Красного Креста, от "Ирмы" уже пострадали 1,2 миллиона человек и это количество может резко возрасти до 26 млн.

    Из-за приближения "Ирмы" в Соединенные Штаты, третья по величине электроэнергетическая компания в стране Florida Power & Light заявила в четверг о закрытии двух атомных электростанций.

    Также, в связи с приближением мощного урагана, в штатах Южная Каролина и Джорджия было объявлено "чрезвычайное положение".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi