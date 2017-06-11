Число жертв холеры в Йемене превысило 859

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ С 27 апреля 2017 года число жертв эпидемии холеры достигло 859 человек.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Как следует из доклада, за указанный период в 20 провинциях Йемена скончались 859 человек.

В больницы с симптомами холеры обратились около 116 700 человек, из которых 46 процентов-дети младше 15 лет. 33 процента населения страны старше 60 лет стали жертвами эпидемии, отмечается в докладе ВОЗ.

Из-за продолжающегося вооруженного конфликта в Йемене около трех миллионов человек стали вынужденными переселенцами и не имеют доступа к питьевой воде и средствам гигиены.