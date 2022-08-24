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Число жертв эпидемии холеры в Нигерии возросло до 91

Число жертв эпидемии холеры в Нигерии возросло до 91 Число жертв эпидемии холеры в Нигерии возросло до 91.
Другие страны
24 августа 2022 г. 08:32
Число жертв эпидемии холеры в Нигерии возросло до 91

Число жертв эпидемии холеры в Нигерии возросло до 91.

Как передает Report, по данным Нигерийского центра по контролю и профилактике заболеваний (NCDC), с 4 по 31 июля в стране выявлено 575 случаев заражения холерой, из-за болезни скончались 25 человек.

Тем самым, число умерших из-за холеры в Нигерии с начала января выросло до 91.

Эпидемия распространилась за это время столице, Абудже и 31 штате африканской страны. В указанных регионах выявлено 3 610 случаев заражения холерой.

Холеру вызывается бактериями "Вибрион". Передается через пищу и воду и вызывает сильную диарею и обезвоживание организма. В случае отсутствия лечения приводит к летальному исходу.

Помимо нехватки чистой воды риск заражения и смерти от инфекционных болезней в Нигериии усиливается на фоне отсутствия надлежащих медуслуг.

В стране часто фиксируются случаи заражения малярией, полиомиелитом, брюшным тифом и вирусом оспы обезьян.

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