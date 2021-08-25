Число жертв эпидемии холеры в Нигерии превысило 1,7 тысяч

В Нигерии с начала года из-за холеры скончались 1 768 человек. Только за последнюю неделю от острой инфекции скончались 72 граждан.

В Нигерии с начала года из-за холеры скончались 1 768 человек. Только за последнюю неделю жертвами инфекции стали 72 граждана.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, по данным Нигерийского центра по контролю и профилактике заболеваний (NCDC), в период с 1 января по 14 августа эпидемия охватила 23 штата, а также распространилась на столицу Абуджу.

За указанный период холеру выявили у 47 603 человек.

В Нигерии также продолжает распространяться коронавирусная инфекция нового типа (COVID-19).