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Число жертв эпидемии холеры в Нигерии превысило 1,7 тысяч

Число жертв эпидемии холеры в Нигерии превысило 1,7 тысяч В Нигерии с начала года из-за холеры скончались 1 768 человек. Только за последнюю неделю от острой инфекции скончались 72 граждан.
Другие страны
25 августа 2021 г. 08:21
Число жертв эпидемии холеры в Нигерии превысило 1,7 тысяч

В Нигерии с начала года из-за холеры скончались 1 768 человек. Только за последнюю неделю жертвами инфекции стали 72 граждана.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, по данным Нигерийского центра по контролю и профилактике заболеваний (NCDC), в период с 1 января по 14 августа эпидемия охватила 23 штата, а также распространилась на столицу Абуджу.

За указанный период холеру выявили у 47 603 человек.

В Нигерии также продолжает распространяться коронавирусная инфекция нового типа (COVID-19).

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Версия на азербайджанском языке Nigeriyada 47,6 min insanda vəba aşkarlanıb, 1,7 min nəfər epidemiyadan ölüb

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