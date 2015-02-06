​Число жертв Эболы в Либерии, Гвинее и Сьерра-Леоне превысило 9 тысяч

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Число жертв болезни, вызванной вирусом Эбола, в Либерии, Гвинее и Сьерра-Леоне превысило 9 тыс.

Как передает Report, об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

По данным ВОЗ, в трех странах Западной Африки с момента начала вспышки лихорадки весной 2014 года погибли 9004 человека.

Число зараженных вирусом — 22 625 человек.

Ранее стало известно, что Международный валютный фонд окажет помощь трем пострадавшим от лихорадки Эбола странам Африки на $100 млн.