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    ​Число жертв Эболы в Либерии, Гвинее и Сьерра-Леоне превысило 9 тысяч

    Число зараженных вирусом — 22 625 человек

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Число жертв болезни, вызванной вирусом Эбола, в Либерии, Гвинее и Сьерра-Леоне превысило 9 тыс.

    Как передает Report, об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

    По данным ВОЗ, в трех странах Западной Африки с момента начала вспышки лихорадки весной 2014 года погибли 9004 человека.

    Число зараженных вирусом — 22 625 человек.

    Ранее стало известно, что Международный валютный фонд окажет помощь трем пострадавшим от лихорадки Эбола странам Африки на $100 млн.

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