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    ​Число жертв двойного теракта в Багдаде возросло до 70

    Более 100 получили ранения

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Число жертв двойного теракта на востоке Багдада в воскресенье превысило 70 человек, более 100 получили ранения.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на полицию и медиков столичной больницы, куда доставили тела погибших и пострадавших.

    Ранее власти подтверждали гибель 28 человек и 62 пострадавших.

    Два взрыва прогремели на рынке в шиитском квартале Мадинат-эс-Садр на востоке столицы Ирака. По некоторым данным, сначала взорвалась бомба, а спустя несколько минут террорист-смертник произвел второй взрыв в толпе, по другим — теракт совершили два смертника.

    Ответственность за взрывы взяла на себя группировка ИГИЛ.

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