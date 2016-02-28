​Число жертв двойного теракта в Багдаде возросло до 70

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Число жертв двойного теракта на востоке Багдада в воскресенье превысило 70 человек, более 100 получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на полицию и медиков столичной больницы, куда доставили тела погибших и пострадавших.

Ранее власти подтверждали гибель 28 человек и 62 пострадавших.

Два взрыва прогремели на рынке в шиитском квартале Мадинат-эс-Садр на востоке столицы Ирака. По некоторым данным, сначала взорвалась бомба, а спустя несколько минут террорист-смертник произвел второй взрыв в толпе, по другим — теракт совершили два смертника.

Ответственность за взрывы взяла на себя группировка ИГИЛ.