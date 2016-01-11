Число жертв ДТП с автобусом в Мексике увеличилось до 20 человек

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Число жертв ДТП с участием автобуса в мексиканском штате Веракрус увеличилось до 20 человек, травмы получили еще 25 человек, передает агентство Efe со ссылкой на заявление властей.

Ранее сообщалось о 16 погибших, отмечает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным министра штата Веракрус по гражданской обороне Иоланды Гутьеррес, 18 пассажиров погибли на месте, еще двое скончались в госпитале.

Автобус, перевозивший команду футболистов-любителей и болельщиков в штате Веракрус в воскресенье, упал с моста в реку Атояк. По предварительной версии, ДТП произошло из-за неисправности тормозов. Однако агентство Рейтер передает, что водитель автобуса ехал на высокой скорости, из-за чего не смог справиться с управлением.