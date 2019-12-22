​Число жертв ДТП с автобусом в Гватемале возросло до 22 человек

Число погибших в результате столкновения грузовика и автобуса в департаменте Сакапа в Гватемале возросло до 22, среди жертв аварии восемь несовершеннолетних.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Prensa Libre.

Ранее сообщалось о 16 погибших.

Прокуратура Гватемалы сообщила в Twitter, что оба водителя транспортных средств, участвовавших в аварии, были задержаны.

Президент Гватемалы Джимми Моралес выразил свои соболезнования в связи с аварией. "Я хочу выразить свои соболезнования семьям жертв, и в то же время сообщить, что я оперативно передал распоряжения, чтобы пострадавшие получили всю необходимую помощь", - написал президент в Twitter.

По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением и врезался в автобус с более чем 55 пассажирами.