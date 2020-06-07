Наверх

Число жертв COVID-19 во Франции приблизилось к 30 тысячам

​Число жертв COVID-19 во Франции приблизилось к 30 тысячам

За минувшие сутки от коронавируса во Франции погибли еще 35 пациентов, общее число жертв пандемии в стране составило 29 142 человека.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Главного управления здравоохранения страны.

В общую статистику, как отмечает ведомство, не попали новые данные из домов престарелых и других социальных учреждений. Эта информация будет публиковаться только на еженедельной основе.

«В этой сфере много неточностей и ошибок, что приводит к необходимости корректировки данных», — заявили в управлении.

По последним данным, в реанимации в стране остаются более 1 тыс. человек.

Общее число зараженных инфекцией во Франции составило 153 634. За последние 24 часа было выявлено 579 новых случаев.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!