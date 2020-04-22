​Число жертв COVID-19 во Франции превысило 21 тысячу человек

Жертвами коронавируса во Франции с 1 марта стали 21,3 тысячи человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в ходе брифинга в среду глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.

"Мы оплакиваем 13 236 умерших с первого марта в больницах и 8 104 умерших в социальных и медико-социальных учреждениях. Общее число умерших с первого марта - 21 340 человек", - сказал Саломон.

Он отметил, что "в больницах находятся 29 741 человек, в тяжелом состоянии в отделениях реанимации – 5 218 пациентов".

Число подтвержденных случаев коронавируса во Франции составляет 119 151.