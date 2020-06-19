​Число жертв COVID-19 во Франции достигло 29 617 человек

Число госпитализированных с COVID-19 во Франции составляет менее 10 тысяч, за сутки в больницах скончались 14 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения страны в пятницу.

"С начала эпидемии во Франции скончались 29 617 человек, из них 19 160 умерли в больницах", - говорится в коммюнике.

Отмечается, что данные по смертям, зарегистрированным в социальных и медико-социальных учреждениях, будут обновлены 23 июня.

Количество госпитализированных продолжает снижаться. "В больницах находятся 9 970 человек", - сообщает министерство. За сутки были госпитализированы 116 человек. В реанимации остаются 727 человек. За последние 24 часа в реанимацию поступили 10 человек, вместе с тем общее число пациентов снизилось на 25 по сравнению с четвергом.

С момента начала эпидемии коронавируса во Франции были госпитализированы 103,7 тысяч человек. Более 74 тысяч выздоровели и вернулись домой, говоримся в коммюнике.