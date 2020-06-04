​Число жертв COVID-19 в Узбекистане увеличилось до 16

Еще один пациент с выявленным коронавирусом COVID-19 скончался в Узбекистане, общее число погибших от пандемии в стране составило 16 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Отметим, что к утру среды число зарегистрированных случаев выросло до 3 769, 15 пациентов скончались, 2 908 выздоровели.

"Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19 - 72-летний житель Ташкента", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. По данным ведомства, мужчина 2 июня был помещен в одну из клиник Ташкента, где у него был обнаружен новый тип коронавируса. Пациент ранее уже перенес два инфаркта миокарда, у него также был сахарный диабет второго типа.

"Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался от сердечно-легочной недостаточности, острого нарушения кровообращения мозга", - добавили в пресс-службе.