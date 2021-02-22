Число жертв COVID-19 в США превысило потери в трех войнах

Количество жертв коронавируса нового типа в США пересекло отметку в 500 тысяч человек

Количество жертв коронавируса нового типа в США пересекло отметку в 500 тысяч человек.

Как передает Report со ссылкой на издание TMZ, это больше, чем количество потерь страны во Второй мировой войне, Корейской войне и войне во Вьетнаме.

Как уточняет издание, во Второй мировой войне погибло 291 тыс. американцев. Жертвами войны во Вьетнаме стали 47 434 американских военных. В Корейской войне погибло 33 739 американских солдат.

В то же время от последствий, вызванных COVID-19, в США умерли уже 502 тыс. человек.