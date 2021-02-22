Число жертв COVID-19 в США превысило боевые потери в трех войнах

В тройку стран с самым большим количеством летальных исходов от COVID-19 также входят Бразилия и Мексика

В Соединенных Штатах число скончавшихся от коронавируса пациентов превысило боевые потери страны во Вьетнамской войне, а также в Первой и Второй мировых.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает The New York Times.

Согласно данным Министерства по делам ветеранов, в результате трех войн погибли 392,3 тыс. американцев, в то время как жертвами COVID-19 стали свыше 498 тыс. человек.

Кроме того, по информации Университета Джонса Хопкинса, США оказались наиболее подвержены пандемии: там число заразившихся коронавирусом перешагнуло за отметку в 28,1 млн жителей. Максимальный суточный прирост заболевших зафиксировали второго января — тогда выявили почти 300 тыс. инфицированных.

В тройку стран с самым большим количеством летальных исходов от COVID-19 также входят Бразилия (246,5 тыс. пациентов) и Мексика (179,7 тыс.).