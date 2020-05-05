Число жертв COVID-19 в США превысило 68 тыс

В США число жертв коронавируса нового типа за сутки возросло на 1 142 человека- до 68 636.

Соединенные Штаты стали страной, где зарегистрировано самое большое число заражений и летальных исходов от COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, число инфицированных опасным вирусом американцев возросло за сутки на 27 750 человек - до 1 189 914, а количество умерших - до 68 636.

Самое большое число заражений и смертельных исходов от COVID-19 зарегистрировано в Нью-Йорке: 323 883 случая заражения и 24 648 летальных исходов.

Далее следуют штаты Нью-Джерси (127 438) и Массачусетс (68 087).

На сегодняшний день тест на коронавирус в Штатах прошли более 7 200 000 человек, от опасного вируса вылечились 178 671.

Пандемия началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения.

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке заболевания Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).