​Число жертв COVID-19 в штате Нью-Йорк за сутки превысило 200 человек

Число жертв коронавируса за сутки в штате Нью-Йорк составило 207 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из данных, которые представил губернатор штата Эндрю Куомо.

Он отметил, что общее число госпитализированных снижается, все меньше людей подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких. По словам губернатора, по числу госпитализированных в день штат вернулся к показателям, которые наблюдались ориентировочно 20 марта, когда за день в больницы попали 489 человек. В худшие дни в больницы штата попадали свыше трех тысяч человек в день.

"Все еще ужасающе высокое число жертв – 207 (пациентов с коронавирусом скончались в субботу – ред.). Но это лучше, чем было", - сказал Куомо.

Всего в штате скончался на данный момент 21 271 человек.

Напомним, что наихудший зафиксированный показатель по количеству смертей в штате - более 700 за сутки.