Число жертв COVID-19 в Северной Македонии за день выросло на 15

В Северной Македонии за сутки скончались 15 больных COVID-19, такой прирост является самым большим в регионе Западных Балкан с начала пандемии.

В Северной Македонии за сутки скончались 15 больных COVID-19, такой прирост является самым большим в регионе Западных Балкан с начала пандемии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, максимальное число жертв коронавируса за 24 часа в странах Западных Балкан с начала пандемии колебалось в пределах 10.

"Скончались 15 человек, из них восемь в Скопье, два в Тетово, два в Струге, два в Гостиваре и один в Охриде. В последние 24 часа проведены 1 653 теста, зарегистрировано 173 новых случая COVID-19. Всего с начала пандемии умер 321 человек, выявлены 6 625 зараженных", - сообщил минздрав страны в четверг.

С числом умерших свыше 320 Северная Македония оказалась на первом месте в регионе по числу жертв пандемии. При этом власти страны открыли международные аэропорты в Скопье и Охриде в среду. Министр здравоохранения Венко Филипче заявлял, что подготовлены все необходимые протоколы и меры защиты от COVID-19 для безопасности пассажиров и сотрудников аэропортов и авиакомпаний.