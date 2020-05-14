​Число жертв COVID-19 в Нью-Йорке превысило 20 тыс.

Число людей, умерших вследствие заражения коронавирусом нового типа, превысило в Нью-Йорке 20 тыс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, cообщение об этом размещено на сайте управления общественного здравоохранения крупнейшего города США.

По состоянию на 13 мая в Нью-Йорке зафиксировано 185 206 случаев инфицирования. Подтверждена смерть 15 233 заразившихся. В качестве причины еще 5 083 летальных исходов названо заболевание, вызываемое коронавирусом.

Как проинформировал мэр города Билл де Блазио, число пациентов, поступивших в больницы Нью-Йорка с подозрением на коронавирус, возросло за сутки с 51 до 78. Количество пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, увеличилось с 550 до 561. Де Блазио отметил, что на восстановление экономики городу потребуется около 17 млрд долларов США в виде федеральной помощи в течение двух лет.