Число жертв COVID-19 в мире превысило 18 тысяч

По состоянию на 25 марта в мире зафиксировано 399 191 зараженных коронавирусной инфекцией, скончались от вируса 18 149 человека, выздоровели более 101 тысяч.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ru, об этом информирует газета South China Morning Post.

Как отмечается, за минувшие сутки число инфицированных увеличилось на 43 591 человек, скончавшихся стало на 2 058 больше.

В Европе Италия по-прежнему занимает первое место по числу зараженных и погибших от COVID-19 (6 820 жертв, 69 176 больных).

В Испании выявлено 39 673 больных (скончались 2 696 тыс.), Германии - 27 436 тыс. (114), Франции - 22 300 тыс. (1 100).

В США зарегистрировано 44 119 случаев заражения коронавирусом (скончался 541).

В Азии на первом месте остается материковый Китай, где с декабря от коронавируса в стране погибли 3 281 человек, зарегистрировано 81 218 тыс. случаев заболевания.