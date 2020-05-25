​Число жертв COVID-19 в Британии за сутки увеличилось на 118

Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки увеличилось на 118, до 36 793 человек, количество выявленных заболевших выросло на 2 409 человек, до 259 559 человек.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом на брифинге 24 мая сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон.

Днем ранее число скончавшихся за сутки в Великобритании составило 282 человека, новых случаев заболевания – 2 959.

Показатели смертности и заражения на выходных обычно ниже, чем в будние дни, так как, система оповещения не работает в полную силу.