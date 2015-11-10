Число жертв циклона "Мег" в Йемене возросло до шести человек

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Жертвами циклона "Мег" на острове Сокотра у побережья Йемена стали по меньшей мере шесть человек, еще 60 были ранены.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтерс со ссылкой на управление по координации гуманитарных вопросов ООН.

Ранее сообщалось о четырех погибших и нескольких десятках раненых. По данным агентства, около 5 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

Министр рыболовства страны Фахд Кафейн обратился к ООН и Оману с просьбой "срочно вмешаться и привлечь бригады экстренных служб к спасению местного населения".