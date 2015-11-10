 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Число жертв циклона "Мег" в Йемене возросло до шести человек

    Циклон Мег, обрушившийся на побережье Йемена, вынудил 5 тысяч человек покинуть свои дома

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Жертвами циклона "Мег" на острове Сокотра у побережья Йемена стали по меньшей мере шесть человек, еще 60 были ранены.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтерс со ссылкой на управление по координации гуманитарных вопросов ООН.

    Ранее сообщалось о четырех погибших и нескольких десятках раненых. По данным агентства, около 5 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

    Министр рыболовства страны Фахд Кафейн обратился к ООН и Оману с просьбой "срочно вмешаться и привлечь бригады экстренных служб к спасению местного населения".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi