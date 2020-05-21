Число жертв циклона в Индии и Бангладеш превысило 20 человек

По меньшей мере 21 человек погиб в результате атаки мощного циклона "Амфан" на побережье Восточной Индии и Бангладеш, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Пострадала вся южная часть Западной Бенгалии. Число жертв достигло 21. Циклон нарушил электроснабжение и нанес большой экономический ущерб. В прибрежных районах разрушены жилые дома, мосты и другие сооружения. Для оценки ущерба потребуется несколько дней", - заявила главный министр штата Мамата Банерджи.

"Мы столкнулись с большим ущербом, чем от пандемии коронавируса", - подчеркнула она.

По предварительным данным, в индийском восточном штате Одиша погибли два человека, в Бангладеш циклон унес жизни семи жителей.