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Число жертв циклона в Бразилии выросло до 40 человек

Число жертв циклона в Бразилии выросло до 40 человек Число погибших в результате тропического урагана, обрушившегося на южный регион Бразилии с конца прошлой недели, достигло 40 человек.
Другие страны
7 сентября 2023 г. 23:24
Число жертв циклона в Бразилии выросло до 40 человек

Число погибших в результате тропического урагана, обрушившегося на южный регион Бразилии с конца прошлой недели, достигло 40 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, губернатор провинции Эдуардо Лейте заявил на пресс-конференции, что число погибших может увеличиться. Поисково-спасательные работы продолжаются с выходных в районе Риу-Гранди-ду-Сул, где более 900 жителей пострадали от оползней и наводнений, вызванных тропическим ураганом.

Циклон сопровождался сильными порывами ветра и ливнями, которые привели к выходу рек из берегов и затоплениям.

В результате циклона свои дома пришлось покинуть почти трем тысячам человек, свыше 1,6 тысячи остались без крова. В общей сложности стихия затронула 67 городов.

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