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Число жертв циклона в Бразилии выросло до 36 человек

Число жертв циклона в Бразилии выросло до 36 человек Число погибших в результате циклона, обрушившегося на бразильский штат Риу-Гранди-ду-Сул, возросло до 36.
Другие страны
7 сентября 2023 г. 03:55
Число жертв циклона в Бразилии выросло до 36 человек

Число погибших в результате циклона, обрушившегося на бразильский штат Риу-Гранди-ду-Сул, возросло до 36.

Об этом передает Report со ссылкой на Reuters.

Ранее сообщалось о 22 погибших.

"Общее число погибших в результате прохождения внетропического циклона, обрушившегося на штат,... достигло 36", - говорится в материале.

Циклон сопровождался сильными порывами ветра и ливнями, которые привели к выходу рек из берегов и затоплениям.

В результате циклона свои дома пришлось покинуть почти трем тысячам человек, свыше 1,6 тысячи остались без крова. В общей сложности стихия затронула 66 городов.

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Версия на азербайджанском языке Braziliyada güclü yağıntılar nəticəsində ölənlərin sayı 36-ya çatıb

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