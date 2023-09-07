Число жертв циклона в Бразилии выросло до 36 человек

Число погибших в результате циклона, обрушившегося на бразильский штат Риу-Гранди-ду-Сул, возросло до 36.

Число погибших в результате циклона, обрушившегося на бразильский штат Риу-Гранди-ду-Сул, возросло до 36.

Об этом передает Report со ссылкой на Reuters .

Ранее сообщалось о 22 погибших.

"Общее число погибших в результате прохождения внетропического циклона, обрушившегося на штат,... достигло 36", - говорится в материале.

Циклон сопровождался сильными порывами ветра и ливнями, которые привели к выходу рек из берегов и затоплениям.

В результате циклона свои дома пришлось покинуть почти трем тысячам человек, свыше 1,6 тысячи остались без крова. В общей сложности стихия затронула 66 городов.