Число жертв циклона в Бразилии выросло до 36 человек

Число погибших в результате циклона, обрушившегося на бразильский штат Риу-Гранди-ду-Сул, возросло до 36.
Об этом передает
Ранее сообщалось о 22 погибших.
"Общее число погибших в результате прохождения внетропического циклона, обрушившегося на штат,... достигло 36", - говорится в материале.
Циклон сопровождался сильными порывами ветра и ливнями, которые привели к выходу рек из берегов и затоплениям.
В результате циклона свои дома пришлось покинуть почти трем тысячам человек, свыше 1,6 тысячи остались без крова. В общей сложности стихия затронула 66 городов.