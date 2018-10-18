Число жертв циклона "Титли" в Индии возросло до 57

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Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Число погибших в результате обрушившегося на восточное побережье Индии циклона "Титли" в штате Орисса и вызванных им наводнений увеличилось до 57.
Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на местное издание Odisha Sun Times.
Ранее сообщалось о 26 жертвах циклона.
По данным издания, наибольшее число жертв зарегистрировано в округе Гаджапати, там погибли 39 человек. Большинство людей погибли из-за оползней, падения стен, затоплений и падения деревьев.
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