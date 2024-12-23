Число жертв циклона "Шидо" в Мозамбике увеличилось до 120 человек

Число погибших в результате циклона "Шидо" в Мозамбике выросло до 120 человек, еще 868 получили травмы разной степени тяжести.

Число погибших в результате циклона "Шидо" в Мозамбике выросло до 120 человек, еще 868 получили травмы разной степени тяжести.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила радиостанция Rádio Moçambique на основе данных Национального института управления и снижения рисков стихийных бедствий.

Кроме того, ураганной силы ветер, скорость которого достигала 260 км/ч, и дожди, обрушившиеся на Мозамбик в период с 15 по 19 декабря, разрушили более 118 тыс. жилых домов, 52 больницы и 35 храмов. 687 тыс. мозамбикцев стали беженцами в провинциях Кабу-Делгаду, Нампула, Ньяса, Тете и Софала.

Циклон зародился 7-8 декабря в юго-восточной части Индийского океана. Оттуда он начал движение на запад, к берегам Африки. Первым его встретил остров Майотта (заморская территория Франции в Индийском океане), где число погибших пока до конца не установлено. 23 декабря на острове объявлен день траура.

Из Мозамбика ураган переместился западнее, затронув Зимбабве и Малави. В Малави "Шидо" привел к гибели 13 человек, разрушены многочисленные здания, 45 тыс. малавийцев остались без крова.