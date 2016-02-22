Число жертв циклона на Фиджи выросло до десяти

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ По меньшей мере десять человек погибли из-за циклона, обрушившегося в воскресенье на острова Фиджи, сообщил в понедельник телеканал CNN со ссылкой на местное телевидение.

Тропический циклон "Уилсон" миновал, и теперь жителям островов придется разбирать оставленные им завалы и восстанавливать разрушения, отмечает Report со ссылкой на Интерфакс.

Национальный аэропорт "Моди" был закрыт два дня и возобновил работу в понедельник. Отменены всего несколько рейсов.

Из-за ветра, достигавшего скорости 296 км в час, в стране действует режим чрезвычайной ситуации, который продлится 30 дней.

Министерство сельского хозяйства страны вместе со службами чрезвычайных ситуаций и морского развития приняли решение закрыть школы на одну неделю.