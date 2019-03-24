Число жертв циклона "Идай" в Африке превысило 750 человек - ФОТО - ВИДЕО

Число погибших в Мозамбике, Зимбабве и Малави в результате наводнений, вызванных на прошлой неделе тропическим циклоном "Идай", превысило 750 человек.

Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, в результате природного бедствия в Мозамбике погибли 446 человек.

Циклон также лишил жизни 259 человек в Зимбабве и 56 человек в Малави. В общей сложности стихия унесла жизнь 761 человека.

Также отмечается, что более 500 тыс. человек пострадали в результате удара стихии. Ряд стран оказывают помощь в устранении последствий циклона.

Напомним, что тропический циклон "Идай" привел к паводкам, которые разрушили дома и вызвали перебои с подачей электроэнергии в Зимбабве, Малави, Мозамбике.

Сезон дождей в Мозамбике наступает в октябре и продолжается до марта, каждый год наводнения приводят к жертвам и разрушениям. В 2015 году от ударов стихии в этой стране погибли более 110 человек.