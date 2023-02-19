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Число жертв циклона "Габриэль" в Новой Зеландии увеличилось до 11

Число жертв циклона "Габриэль" в Новой Зеландии увеличилось до 11 Полиция Новой Зеландии сообщила об увеличении до 11 числа жертв наводнений, которые были вызваны циклоном "Габриэль".
Другие страны
19 февраля 2023 г. 07:11
Число жертв циклона Габриэль в Новой Зеландии увеличилось до 11

Полиция Новой Зеландии сообщила об увеличении до 11 числа жертв наводнений, которые были вызваны циклоном "Габриэль".

Как передает Report со ссылкой на портал Stuff, в данный момент не удается установить связь с 5 тыс. человек.

Ранее кабмин Новой Зеландии объявил чрезвычайное положение в стране в связи с циклоном "Габриэль", чтобы помочь в ликвидации его последствий.

По данным кабмина, соответствующее решение касается шести регионов, уже объявивших ЧП на местном уровне, таких как Окленд, Нортленд, Тайравити, Уаикато, Бей-оф-Пленти и Хокс-Бей.

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