Число жертв циклона "Габриэль" в Новой Зеландии увеличилось до 11

Полиция Новой Зеландии сообщила об увеличении до 11 числа жертв наводнений, которые были вызваны циклоном "Габриэль".

Полиция Новой Зеландии сообщила об увеличении до 11 числа жертв наводнений, которые были вызваны циклоном "Габриэль".

Как передает Report со ссылкой на портал Stuff, в данный момент не удается установить связь с 5 тыс. человек.

Ранее кабмин Новой Зеландии объявил чрезвычайное положение в стране в связи с циклоном "Габриэль", чтобы помочь в ликвидации его последствий.

По данным кабмина, соответствующее решение касается шести регионов, уже объявивших ЧП на местном уровне, таких как Окленд, Нортленд, Тайравити, Уаикато, Бей-оф-Пленти и Хокс-Бей.