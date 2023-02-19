Число жертв циклона "Габриэль" в Новой Зеландии увеличилось до 11

Полиция Новой Зеландии сообщила об увеличении до 11 числа жертв наводнений, которые были вызваны циклоном "Габриэль".
Как передает Report со ссылкой на портал Stuff, в данный момент не удается установить связь с 5 тыс. человек.
Ранее кабмин Новой Зеландии объявил чрезвычайное положение в стране в связи с циклоном "Габриэль", чтобы помочь в ликвидации его последствий.
По данным кабмина, соответствующее решение касается шести регионов, уже объявивших ЧП на местном уровне, таких как Окленд, Нортленд, Тайравити, Уаикато, Бей-оф-Пленти и Хокс-Бей.