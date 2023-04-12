Число жертв циклона "Фредди" в Малави превысило 1 тыс. человек

Число жертв тропического циклона "Фредди" в Малави превысило 1 тыс.

Число жертв тропического циклона "Фредди" в Малави превысило 1 тыс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил президент страны Лазарус Чаквера.

"Страна продолжает восстановительные работы после разрушительного циклона", - приводит его слова южноафриканская радиостанция SABC. Президент заметил, что "Фредди" стал самым разрушительным для Малави из всех циклонов, которые отмечались на территории страны за последние два десятилетия.

Ранее малавийские власти объявили о 676 погибших и еще 538 пропавших без вести.

Циклон "Фредди" обрушился на Малави в ночь на 13 марта. Он принес проливные дожди, которые привели к обрушениям домов из-за многочисленных оползней. Больше всего пострадали южные районы страны, включая экономическую столицу страны город Блантайр.