Число жертв циклона "Флоренс" в США превысило 30 человек

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Число погибших из-за пост-тропического циклона "Флоренс" в США составило не менее 31 человека.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник агентство Associated Press (АР). Ранее поступала информация о 20 погибших.

Как отмечает АР, основное число жертв приходится на штат Северная Каролина, где погибли не менее 24 человек. В этом штате без электроснабжения остаются почти 600 тыс. потребителей, в Южной Каролине - более 60 тыс. человек. В некоторых регионах на Восточном побережье США зафиксированы серьезные наводнения.