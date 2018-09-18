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    Число жертв циклона "Флоренс" в США превысило 30 человек

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Число погибших из-за пост-тропического циклона "Флоренс" в США составило не менее 31 человека.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник агентство Associated Press (АР). Ранее поступала информация о 20 погибших.

    Как отмечает АР, основное число жертв приходится на штат Северная Каролина, где погибли не менее 24 человек. В этом штате без электроснабжения остаются почти 600 тыс. потребителей, в Южной Каролине - более 60 тыс. человек. В некоторых регионах на Восточном побережье США зафиксированы серьезные наводнения.

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