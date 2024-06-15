Число жертв частичного обрушения пятиэтажки в России увеличилось до пяти человек

Число жертв после частичного обрушения подъезда пятиэтажного жилого дома в Шебекине увеличилось до пяти человек.

Число жертв после частичного обрушения подъезда пятиэтажного жилого дома в Шебекине Белгородской области РФ увеличилось до пяти человек.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

"Еще одна погибшая - женщина, которую доставили в областную больницу. Она была прооперирована. Несколько раз у нее останавливалось сердце, и медики проводили реанимационные мероприятия. Тяжесть ранений была не совместима с жизнью", - сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что количество пострадавших мирных жителей составляет шесть человек.