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Число жертв частичного обрушения пятиэтажки в России увеличилось до пяти человек

Число жертв частичного обрушения пятиэтажки в России увеличилось до пяти человек Число жертв после частичного обрушения подъезда пятиэтажного жилого дома в Шебекине увеличилось до пяти человек.
Другие страны
15 июня 2024 г. 10:06

Число жертв после частичного обрушения подъезда пятиэтажного жилого дома в Шебекине Белгородской области РФ увеличилось до пяти человек.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

"Еще одна погибшая - женщина, которую доставили в областную больницу. Она была прооперирована. Несколько раз у нее останавливалось сердце, и медики проводили реанимационные мероприятия. Тяжесть ранений была не совместима с жизнью", - сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что количество пострадавших мирных жителей составляет шесть человек.

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