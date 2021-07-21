О нас
Report Georgia
Аудио новости

Число жертв беспорядков в ЮАР выросло до 276

Число жертв беспорядков в ЮАР выросло до 276 Число погибших в результате беспорядков и мародерства в ЮАР достигло 276 человек.
Другие страны
21 июля 2021 г. 22:47
Число жертв беспорядков в ЮАР выросло до 276

Число погибших в результате беспорядков и мародерства в ЮАР достигло 276 человек.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой на новые данные правительства.

Так, 16 июля отмечалось о 212 погибших, а во вторник - о 234. Представитель правительства ЮАР отметил, что речь идет именно о жертвах, связанных непосредственно с беспорядками в провинциях Квазулу-Наталь и Гаутенг.

Волнения начались в Квазулу-Наталь 9 июля, когда сторонники бывшего главы государства Джейкоба Зумы, заключенного 8 июля в тюрьму, начали перекрывать основные дороги. Они объявили о начале кампании "Свободу Зуме", чтобы добиться его скорейшего освобождения, и призвали население страны присоединяться к их акциям протеста. Демонстрации переросли в крупные беспорядки. С 10 июля грабежи начались в провинции Гаутенг, на территории которой расположены Йоханнесбург и Претория. В остальных частях страны сохранялось спокойствие.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Азербайджан отправил в Узбекистан 50 тысяч доз вакцин
ФотоАзербайджан отправил в Узбекистан 50 тысяч доз вакцин
16 июля 2021 г. 01:21
Коротченко: Мирный договор - единственный шанс для Армении
Коротченко: Мирный договор - единственный шанс для Армении
15 июля 2021 г. 16:49
В Баку 31 маршрут перешел на безналичную оплату в этом году
В Баку 31 маршрут перешел на безналичную оплату в этом году
17 июля 2021 г. 13:24
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
15 июля 2021 г. 17:38
Около 100 машин с датскими номерами подверглись нападениям в Швеции
Около 100 машин с датскими номерами подверглись нападениям в Швеции
19 июля 2021 г. 03:31
Из Нахчывана в Баку вновь будут ездить автобусы
Из Нахчывана в Баку вновь будут ездить автобусы
15 июля 2021 г. 11:17
В Баку употребивший пати подросток впал в кому на улице
В Баку употребивший "пати" подросток впал в кому на улице
16 июля 2021 г. 12:39
Шевченко: Армянская сторона специально провоцирует Азербайджан
Шевченко: Армянская сторона специально провоцирует Азербайджан
15 июля 2021 г. 14:21
В Баку 19-летняя девушка бросилась с 10-го этажа
В Баку 19-летняя девушка бросилась с 10-го этажа
17 июля 2021 г. 12:28
Эксперт: Азербайджанские беженцы из Армении должны вернуться на места своего проживания
Эксперт: Азербайджанские беженцы из Армении должны вернуться на места своего проживания
15 июля 2021 г. 16:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi