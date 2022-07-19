Число жертв беспорядков в Каракалпакстане возросло до 21

Число жертв беспорядков 1-2 июля в Нукусе, столице Каракалпакстана на северо-западе Узбекистана, достигло 21.

Число жертв беспорядков 1-2 июля в Нукусе, столице Каракалпакстана на северо-западе Узбекистана, достигло 21.

Как передает Report соссылкой на Kun.uz, об этом в ходе брифинга в Агентстве информации и массовых коммуникаций сообщил руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Хает Шамсутдинов.

Несмотря на усилия медиков, в связи с крайне тяжелым состоянием, к сожалению, скончались еще три человека, сказал он.

Медицинская помощь оказана 274 гражданам, из них 16 остаются в лечебно-профилактических учреждениях.

В результате массовых беспорядков, произошедших на территории Каракалпакстана, нанесен существенный ущерб имуществу населения, объектам государственной и социальной инфраструктуры, отметил он.

Принимаются меры по установлению лиц, пострадавших в результате массовых беспорядков.

Потерпевшими признаны 141 сотрудник правоохранительных органов, получившие телесные повреждения при исполнении служебных обязанностей, и 16 граждан, здоровью и имуществу которых причинен вред.