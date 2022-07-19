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Число жертв беспорядков в Каракалпакстане возросло до 21

Число жертв беспорядков в Каракалпакстане возросло до 21 Число жертв беспорядков 1-2 июля в Нукусе, столице Каракалпакстана на северо-западе Узбекистана, достигло 21.
Другие страны
19 июля 2022 г. 08:50
Число жертв беспорядков в Каракалпакстане возросло до 21

Число жертв беспорядков 1-2 июля в Нукусе, столице Каракалпакстана на северо-западе Узбекистана, достигло 21.

Как передает Report соссылкой на Kun.uz, об этом в ходе брифинга в Агентстве информации и массовых коммуникаций сообщил руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Хает Шамсутдинов.

Несмотря на усилия медиков, в связи с крайне тяжелым состоянием, к сожалению, скончались еще три человека, сказал он.

Медицинская помощь оказана 274 гражданам, из них 16 остаются в лечебно-профилактических учреждениях.

В результате массовых беспорядков, произошедших на территории Каракалпакстана, нанесен существенный ущерб имуществу населения, объектам государственной и социальной инфраструктуры, отметил он.

Принимаются меры по установлению лиц, пострадавших в результате массовых беспорядков.

Потерпевшими признаны 141 сотрудник правоохранительных органов, получившие телесные повреждения при исполнении служебных обязанностей, и 16 граждан, здоровью и имуществу которых причинен вред.

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Версия на азербайджанском языке Özbəkistanda iğtişaş qurbanlarının sayı artıb

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