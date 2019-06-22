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Число жертв беспорядков в Гондурасе достигло трех человек

​Число жертв беспорядков в Гондурасе достигло трех человек

Еще один человек погиб в ходе беспорядков в Гондурасе, где идут протесты против президента Хуана Орландо Эрнандеса, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает гондурасский портал Pais, погиб 17-летний юноша, убитый якобы военной полицией после его участия в перекрытии одной из дорог. Общее число погибших в стране при протестах достигло трех человек.

В четверг президент Эрнандес сообщил о принятом национальным советом обороны и безопасности решении развернуть войска и силы полиции по всей территории страны на фоне продолжающихся беспорядков и манифестаций.

Новая волна протестов охватила Гондурас в среду. Протесты идут в Гондурасе с мая прошлого года, манифестанты требуют отставки президента.

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