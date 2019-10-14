Число жертв беспорядков в Эквадоре достигло семи

По меньшей мере семь человек погибли, 1340 получили ранения во время антиправительственных протестов в Эквадоре, сопровождающихся столкновениями между манифестантами и стражами порядка. Об этом говорится в заявлении, размещенном в воскресенье на сайте аппарата уполномоченного по правам человека в южноамериканской республике, передает Report со ссылкой на ТАСС.

В документе отмечается, что с начала манифестаций 3 октября был задержан 1121 человек, преимущественно мужчины. Ранее министр внутренних дел Эквадора Мария Паула Ромо заявила, что во время протестных акций по меньшей мере 86 полицейских получили ранения.

Президент Эквадора Ленин Морено 1 октября подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%. Страну охватили протесты, которые в некоторых городах переросли в беспорядки. В сложившейся ситуации Морено объявил о введении чрезвычайного положения.