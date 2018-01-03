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    Число жертв аварии с автобусом в Перу возросло до 48 человек - ОБНОВЛЕНО

    Ожидается, что число жертв аварии может увеличиться© Nv.ua

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Число погибших, в результате падения автобуса в ущелье к северу от перуанской столицы Лимы, достигло 48 человек.

    Как передает Reprt со ссылкой на RT, об этом сообщает газета Comercio, ссылаясь на местную полицию.

    ***01:42

    Не менее 25 человек погибли в результате столкновения автобуса с грузовой фурой в Перу. Как передает Report, об этом ссобщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал Canal N.

    Инцидент произошел в 70 километрах от перуанской столицы Лимы на участке серпантина, известного как "Поворот дьявола" (Curva del Diablo). После столкновения автобус с примерно 50 пассажирами упал в пропасть с высоты 100 метров.

    Спасательная операция осложняется трудноступностью места, где находятся обломки автобуса.

    Ожидается, что число жертв аварии может увеличиться.

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