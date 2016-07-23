Число жертв теракта на демонстрации в Кабуле достигло 80 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 23 Июля. REPORT.AZ/ Число жертв теракта во время демонстрации в Кабуле превысило 60 человек, количество раненых достигло 207.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Tolo со ссылкой на власти.

Позже МВД Афганистана сообщило, что число погибших выросло до 80, более 230 человек пострадало.

***19:04

Число жертв атаки, осуществленной сегодня в Кабуле, возросло до 64 человек, 236 получили ранения.

Как передает Report, такие данные распространил телеканал Tolo News.

Ранее он передал призыв больниц афганской столицы к донорам сдавать кровь для помощи пострадавшим.

Как сообщило иранское телевидение, теракт в Кабуле был совершен во время массовой акции протеста народности хазара. Участники демонстрации выражали недовольство планами властей отложить электрификацию провинции Бамиан. Манифестанты обвинили руководство страны и лично президента Ашрафа Гани в дискриминации по национальному признаку.