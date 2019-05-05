Число жертв атаки на полицейское управление в Афганистане возросло до 13 - ОБНОВЛЕНО

Тринадцать полицейских погибли, еще 55 человек получили ранения в результате атаки на полицейское управление в Афганистане.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление министерства внутренних дел страны.

"Министерство заявляет, что в атаке погибли 13 полицейских, и 55 других (человек - ред.), включая 20 мирных жителей, получили ранения", - сообщил телеканал в Twitter.

Отмечается, что в атаке на управление полиции в городе на севере провинции Баглан участвовали по меньшей мере восемь боевиков. Все они были ликвидированы.

*** 17:49

При атаке на полицейское управление в Афганистане погибли пять человек, 50 получили ранения.

Как передаёт Report со ссылкой на телеканал Tolo News, атака на управление произошла в городе Пули-Хумри в провинции Баглан на севере страны.

"По меньшей мере пять человек погибли и более 50 других получили ранения в продолжающейся атаке на управление полиции в городе Пули-Хумри на севере провинции Баглан", - приводит телеканал слова заместителя главы управления общественного здравоохранения провинции Баглан Абдула Алима Гафари.

Ранее силы безопасности Афганистана отразили атаку боевиков радикального движения "Талибан" в провинции Баглан на северо-востоке страны.