Число жертв атаки на полицейских в Афганистане достигло 20 человек

Число погибших в результате нападения на полицейское управление в афганской провинции Баглан увеличилось до 20 человек, по меньшей мере 60 получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, среди погибших 18 полицейских. По данным местных органов здравоохранения, среди пострадавших есть женщины и дети.

В атаке на управление полиции в городе на севере провинции Баглан участвовали по меньшей мере восемь боевиков. Все они были ликвидированы. Президент Афганистана Ашраф Гани осудил атаку на управление полиции и назвал ее террористическим актом.