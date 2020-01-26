Число жертв атаки боевиков на военный лагерь в Мали увеличилось до 19 - ОБНОВЛЕНО

Число погибших сотрудников сил безопасности в результате нападения боевиков на военный лагерь в Мали увеличилось до 19 человек, еще пять человек пострадали.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении малийской армии, размещенном на сайте.
Ранее агентство Франс Пресс сообщало о 15 погибших.
Злоумышленники в воскресенье совершили нападение на военный лагерь в городе Соколо в регионе Сегу. Боевики забрали с собой оружие и военное оборудование из лагеря.
Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение.
*** 16:38
Пятнадцать сотрудников сил безопасности погибли в результате нападения боевиков на военный лагерь в Мали.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Франс Пресс.
Отмечается, что злоумышленники совершили нападение на военный лагерь в городе Соколо в регионе Сегу.
"По меньшей мере 15 малийских военных были убиты в воскресенье в военном лагере Соколо во время нападения террористов", - заявил источник.
Он добавил, что боевики забрали с собой оружие и военное оборудование из лагеря.