Число жертв атаки боевиков на военный лагерь в Мали увеличилось до 19 - ОБНОВЛЕНО

Число погибших сотрудников сил безопасности в результате нападения боевиков на военный лагерь в Мали увеличилось до 19 человек, еще пять человек пострадали.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении малийской армии, размещенном на сайте.

Ранее агентство Франс Пресс сообщало о 15 погибших.

Злоумышленники в воскресенье совершили нападение на военный лагерь в городе Соколо в регионе Сегу. Боевики забрали с собой оружие и военное оборудование из лагеря.

Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

*** 16:38

Пятнадцать сотрудников сил безопасности погибли в результате нападения боевиков на военный лагерь в Мали.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Отмечается, что злоумышленники совершили нападение на военный лагерь в городе Соколо в регионе Сегу.

"По меньшей мере 15 малийских военных были убиты в воскресенье в военном лагере Соколо во время нападения террористов", - заявил источник.

Он добавил, что боевики забрали с собой оружие и военное оборудование из лагеря.